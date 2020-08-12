Необходимо нейтрализовать того, кто формирует восприятие Зеленским действительности – Сивохо

12.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский заигрывает с националистами, потому что они могут устроить «большую бяку», и в то же время его «прессуют» различные лагеря «западных партнеров».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины, соратник президента Зеленского Сергей Сивохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сивохо подчеркнул, что у Зеленского есть какая-та информация, которая не позволяет ему вести самостоятельную политику. Плюс, огромное негативное влияние на него оказывает окружение.

«Мы с вами не обладаем тем объемом информации, которым обладает президент – это раз, может быть мы не знаем каких-то очень плохих моментов, которые могут стать препятствием к чему-то…

Я не могу вам рассказать некоторые вещи, к которым я стал причастен, некоторые знания, но, скажем так, есть некоторый сектор сопротивления, который может организовать какую-то очень большую бяку. Естественно, президент должен определиться с позицией. Кто там рядом с ним находится, кто формирует его восприятие информации, скажите мне? Я этого не знаю.

Если бы я знал, я бы постарался приложить максимум усилий, чтобы этого человека как-то нейтрализовать. Есть там люди, не один человек, скажем так… Это хаос. Надо его приводить в порядок, направлять в русла все движения, и это нужна политическая воля, как мы понимаем. Кто сейчас блокирует политическую волю президента, я не знаю», – заявил Сивохо.

На уточняющий вопрос, может ли это делать Запад, Сивохо не стал спорить с этой версией.

«Запросто. Я более, чем уверен, что участие, безусловно, есть. Более того, лагерь западных партнеров, он же не один, и даже я не говорю о том, что есть Европа, а есть Америка. В самой Америке есть лагеря», – рассказал Сивохо.