Неонацисты Билецкого завопили об информационной атаке США на Украину

22.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Неонацистский полк Нацгвардии Украины «Азов» категорически не согласен с требованием американских законодателей признать подразделение террористической организацией.

Об этом говорится на официальной странице полка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Широкую огласку на днях получило обращение 40 членов Палаты Представителей США о признании полка «Азов» якобы террористической организацией. Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», – говорится в заявлении.

Боевики называют свое подразделение «одним из самых известных и боеспособных» на Украине.

«Именно «Азов» 2014-го освободил Мариуполь, в 2015-м совершил успешный Павлополь-Широкинское наступление. С начала этого года до сентября месяца бойцы «Азова» несли службу на передовой ООС в районе Светлодарской дуги, где блестяще выполнили не одну боевую операцию и нанесли врагу бесчисленное количество невосполнимых потерь. Своей победой наш полк неоднократно доказывал верность Украине и украинскому народу, и демонстрировал свою готовность идти в бой за Родину с целью полного уничтожения русского оккупанта на нашей земле», – подчеркивается в заявлении «Азова».

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа американских обратилась к Госдепартаменту с требованием признать «Азов» неонацистской террористической организацией.

Еще ранее в США приняли решение запретить поставки американского оружия «Азову».