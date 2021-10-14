Неонацисты во главе с Карасём подарили Лёвочкину петуха

14.10.2021 20:25 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Националисты запрещенного в РФ «Правого сектора» и «Основы майбутнього» обнаружили «тайный офис» экс-главы администрации Януковича Сергея Лёвочкина.

Соответствующее видео на своём YouTube-канале опубликовал главарь подшефной СБУ неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть сюрприз для Лёвочкина. Это такая тихая мышь, но это серый кардинал ОПЗЖ и человек, который до сих пор у них такой спрут, плетёт схемки. И вот его офис на Воздвиженке, его сегодня ребята решили посетить, напомнить, что мы помним каждую мышь от Януковича, которая пыталась заныкаться», – рассказывал стример.

Националисты, представившись «народом Украины», стали дёргать дверные ручки и звонить в дверь, однако офисное здание оказалось закрытым. Тогда радикалы расклеили окна и стены плакатами, где Лёвочкин с рогами и накрашенными губами, с призывом отправить его в санкционный список.

При этом националисты хвастались, что это они первые обнаружили «тайный офис». Радикалы кричали «Лёвочкин, выходи!», «Пора в санкционный список и «Лёвочкин – на нары!» Также они повесили на дверную ручку офиса игрушечного петуха и зажгли файеры.

«Чем интересен Лёвочкин. Мы каждый день видим разные зашквары «регионалов». Мы видим Медведчука, который спонсирует российскую церковь и летает к агрессору, а Лёвочкина мы не очень наблюдаем. В действительности у этого человека очень большое влияние в бизнесовых оборотах «регионалов», он причастен к разделу газово-энергетического рынка вместе с Фирташем, это его один из ближайших союзников. Лёвочкин – «регионал», после революции быстро якобы отделился, сказал, что я не с Януковичем, я отдельно. Много кто про него забыл, а мы решили принести эксклюзив, прийти сюда, куда ещё никто не приходил, эта точка эксклюзивная», – говорил один из националистов.

Он добавил, что своей акцией националисты хотят добиться в отношении Лёвочкина тех же мер, которые СНБО применил против лидера ОПЗЖ, олигарха Виктора Медведчука.

Стоит напомнить, что «многостаночник» Лёвочкин умудрялся одновременно возглавлять Администрацию президента времён Януковича, спонсировать «Евромайдан», бегать на доклады в американское посольство и без малейшего ущерба для себя выйти из «мусорных люстраций», которые майданщики в 2014 году устроили «регионалам».