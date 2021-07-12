Неопределившийся с Крымом Парфёнов довёл Стерненко до истерики

12.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы прослыть на Украине «хорошим» россиянином, нужно постоянно извиняться перед украинцами за свою страну и при любом поводе называть Крым украинским.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одесский нацист-убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он давал это интервью в Киеве, на Украине, то есть – он приехал на Украину. На Украине его спрашивают о Крыме, а он говорит – как же вы хотите, чтобы я вам ответил? Конечно, мы хотим, чтобы он сказал, что Крым – это Украина, потому что он приехал на Украину. Не хочешь отвечать на неудобные вопросы, не приезжай сюда… То есть, он вместо того, чтобы извиняться постоянно за то, что делает его страна в отношении к нашей, потому что он является гражданином той страны, потому что он также отвечает за то, что делает его страна. Он начинает переводить на нас стрелки и говорить, что мы плохие, потому что ставим ему очень неудобный вопрос и заставляем его определиться. Так слушай, если ты не можешь определиться. Если ты не знаешь ответ на вопрос, чей Крым, то какого чёрта, ты вообще к нам сюда приехал. Сиди у себя «на России» и не приезжай сюда, и никто не будет тебе ставить неудобные вопросы», – истерил разъярённый Стерненко. «Есть только три типа хороших русских: первый – это те, кто воюет против России с оружием в руках, второй – это те, кто воевал за Россию, а потом превратились в удобрение, третий – это те, кто могут не поддерживать Путина, но сидят у себя «на России» и ничего не говорят против Украины. Парфёнов не относится ни к одной из этих категорий. Напоминаю – любой российский оппозиционер или хороший россиянин заканчивается там, где начинается вопрос о том, чей Крым», – рассуждает нацист.

Напомним, ранее российский телеведущий и либерал Леонид Парфёнов в интервью своему бежавшему из РФ в Киев коллеге Евгению Киселёву отказался называть Крым «аннексированным» и напрямую говорить, что он является частью Украины.