Неоусташизм довел молодого хорвата до стрельбы в полицейского и самоубийства

12.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Стрелявший в полицейского в центре Загреба 22-летний Даниэль Безук покончил с собой в на окраине хорватской столицы.

Выяснилось, что новоявленный террорист происходил из семьи «ветеранов Отечественной войны» и вдохновлялся идеями неоусташизма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Безук взял автомат своего отца – человека вроде бы мирной адвокатской профессии, и приехал на центральную площадь святого Марка в столичном Загребе, на которой находятся знаковые государственные учреждения Хорватии.

Он открыл огонь по 31-летнему полицейскому, дежурившему у одного из них, ранив того в туловище и в руку. На данный момент мужчина уже прооперирован и его состояние стабильное.

Самому Даниэлю Безуку удалось покинуть место совершения теракта и впоследствии его тело нашли в парке в совершенно другом конце Загреба – в районе Ябуковац. Перед смертью парень оставил запись в фейсбуке, которая непонятно к кому относилась – то ли к нему самому, то ли в адрес хорватской власти (если объектом нападения была выбрана именно площадь, где располагаются госучреждения):

«Было достаточно жульничества и попрания человеческих ценностей без ответственности».

Про молодого человека известно, что он воспитывался в семье «ветеранов Отечественной войны» (участников хорватского АТО против непризнанной Республики Сербская Краина), воспитывался как и многие его сверстники в идеях неоусташизма, о чем свидетельствует его профили в соцсетях.

В частности, в начале ноября 2018 года Безук опубликовал фото, на котором он стоит перед памятником павшим «ветеранам» в Богдановцах.

Безук возле мемориала погибшим боевикам в Богдановцах

На фото он одет в футболку с эмблемой праворадикального нацбата HOS и фанатской околофутбольной банды группы «Bed Blue Boys» с надписью «Для всех, кого нет», а само фото подписано «поэтической» фразой: «Я зажгу свечу, я буду молиться до утра о здравом смысле и лучшем завтра».

В том же году, в День Победы и Отечественной благодарности, Безук опубликовал в сетях свою фотографию, сделанную перед концертом мегапопулярного в Хорватии ультраправого певца Марко Перковича «Томпсона» в Глине, которую он сопровождал цитатой из его песни:«Давайте рассеем тьму, чтобы завтра для нас рассвело».

В предыдущие годы Безук публиковал в социальных сетях записи песен «Томпсона», «народного певца» Мирослава Шкоро, который сейчас возглавляет одну из ультраправых фракций в Хорватском Саборе, а также записи стрельб из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов. Одну из них он снабдил подписью: «Я один из них, чтобы валить сербов».

Правда, надо отметить, что в течение всего 2020 года молодой человек сделал всего одну ничего не значащую запись. При этом соседи отмечают его как приятного молодого человека, вежливого и всегда заботившегося об экологии, в частности по собственной инициативе убиравшего мусор в округе.