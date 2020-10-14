Неожиданный ответ на водную блокаду Крыма: Украина заплатила 8 миллионов долларов

14.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Украина стала крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции, произведенной в Крыму. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этом году продукция, произведенная в Крыму, поставлялась в 12 стран мира, но 61% из общего объема импортировала Украина, что составляет более 8-ми миллионов долларов США с начала 2020 года.

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«Наибольшую долю в крымском экспорте составили мясо птицы (50%), крепкие спиртные напитки (14%) и виноградные вина (8%)», – говорится в сообщении.

Экономические отношения между Крымом и Украиной складывались годами, поэтому не удивительно, что товарооборот сохранился, считает замглавы Общественной палаты республики Александр Форманчук.

«Безусловно, в этом есть плюс – мы же не выступаем за какую-то полную изоляцию наших отношений с Украиной. Мы понимаем, что нынешняя ситуация не на вечно. К сожалению, эта торговля носит скрытый характер – мы же не говорим об официальном товарообороте между этими территориями. Это то, что поставляется, покупается на уровне частных инициатив и людей, которые приезжают сюда, перевозят, и мы это не запрещаем. Так же, как мы не запрещали и приветствовали приезд в летний период отдыхающих из Украины. Плюс, мы же не запрещаем контакты между родственниками, которых у нас за 23 года пребывания в составе Украины появилось большое количество. Было бы глупо, если бы мы объявили тотальную изоляцию от Украины, поэтому в данном случае даже такой уровень скрытой торговли таможенники фиксируют, и мы приветствуем это, понимаем, что народ Украины, рано или поздно, сделает свой выбор в пользу признания отношений и с Россией, и с российским Крымом», – заявил Форманчук «ПолитНавигатору».

Резко против поставок каких-либо товаров на Украину выступает экс-депутат Верховного совета Крыма Вадим Мордашов.

«Общеизвестно, что Украина российскому Крыму объявляет санкции, эмбарго, энергоблокаду… Крым от этого терпит большие убытки. Все помнят, как сотни гружёных мясными, молочными и другими продуктами фур с Украины разворачивали перед границей с российским полуостровом, чтобы устроить крымчанам голод. Голод не получился, правда, опять Россия спасла. Для того, чтобы наказать непокорных крымчан, Киев, себе в убыток, кстати, специально соорудил дорогостоящую плотину, перекрыв Крыму воду из Северо-Крымского канала, чем до сих пор бравирует. А мы теперь поставляем туда свою сельхозпродукцию… «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»?» – возмущается Мордашов.

Известный крымский политолог Сергей Киселев более сдержанно комментирует факт торговли с Украиной. По мнению эксперта, республиканские власти должны уделять больше вниманию развитию промышленности полуострова и сохранять уже существующие предприятия, а не выставлять их, как «Массандру», на продажу:

«К великому сожалению, в Крыму производится мало продукции, торгуем мы в основном нашим национальным достоянием, нашей землей, предприятиями. Крымские бренды выставляются на продажу. Мне очень не нравится, что у нас нет какой-то осмысленной, на мой взгляд, системной политики восстановления крымской экономики. Учитывая, что сейчас идет огромное жилищное строительство, приезжает большое количество людей. Естественно, возникает вопрос, где им работать, а работать-то фактически и негде. Нужно принимать меры по развитию промышленности, точного машиностроения, например, каких-то предприятий, где необходимо привлечения большого количества рабочего персонала. А мы видим, что торгуем с Украиной. Ну, это понятно, естественно, потому что в свое время были налажены связи, отработаны каналы, а конкурировать с российским производством наша экономика, видимо, пока не может, она слаба. Поэтому надо больше делать для развития собственной экономики», – отметил Киселев.