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Две новости в ряд: Путин фактически «амнистировал» Грузию, убрав визовый режим с этой страной и разрешив восстановить с нею авиасообщение, прерванное после антироссийского погрома, более известного как «гавриловская ночь». Наблюдатели уже говорят, что это своеобразный жест поддержки режиму в Тбилиси, извивающемуся ужом, но сохраняющему подобие нейтралитета и не допускающему втягивания страны в конфликт с Россией по украинскому сценарию.

Тем временем на Западе открыто признали что смысл и цель войны на территории Украины в том, чтобы не допустить перехода этой страны в зону российского влияния или как минимум – не дать Киеву нормализовать собственные отношения с Москвой хотя бы до нынешнего грузинского уровня.

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Своеобразный политический каминг-аут совершил неугомонный еврокомиссар Жозеп Боррель, огорошивший западную, а заодно и украинскую аудиторию внезапным признанием, что он знает, как быстро прекратить нынешний конфликт Киева и Москвы:

«Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена», – рубанул Боррель в интервью Sexta.

Правда, во вселенной «евродрузей Украины» не все так однозначно. А потому процитированная выше и достойная капитана Очевидность мысль еврокомиссара получила интересное продолжение:

«Но чем бы закончилась война? Украина превратится в такую же марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Так ли мы хотим закончить войну?», – риторически вопрошает главный европейский дипломат.

Ну, разумеется, нет. Правда, мы это поняли уже давно, и не дожидаясь нынешнего интервью. Как говорится, по делам их узнаете их.

Но сама логика конечно, интересная. То есть, выходит, что все дело в желании удержать киевский режим в своей зоне зависимости, не допустив возврата Украины под российский «зонтик». Иначе говоря, украинцы гибнут за то, чтобы их начальство лебезило не перед Кремлем, а перед евробюрократами и Белым домом. А тем, кто возьмется утверждать, что сегодня мурзилки с Печерских холмов не являются марионетками, пусть откусит себе руку по локоть.

Правда, нынешняя марионеточность Киева – она от Брюсселя, Лондона и Вашингтона. А это, как вы уже догадались, другое. Понимать надо.

В общем, финальный вывод Борреля совсем не удивляет:

«К сожалению, все указывает на то, что она (война) будет продолжаться».

Разве что «к сожалению» в устах евродипломата – слово явно лишнее. Не испытывают они никаких сожалений по поводу продолжающегося смертоубийства.

Что интересно – эти, с какой стороны не посмотри, скандальные откровения еврочиновника не вызвали ровно никакого резонанса в Киеве. Пошумели только московские витии.

То есть, можно констатировать наличие полного консенсуса между метрополией и ее украинскими марионетками. Каждый понимает свое место и роль в разыгрываемом спектакле и продолжает делать вид, что речь идет об «агрессии против суверенной демократии», а не о реакции обиженного Запада на запоздалую попытку Москвы отнять у него любимую игрушку, которую он, в свою очередь, восьмью годами ранее по беспределу отжал у той же Москвы.

Тот, кто найдет здесь интересы украинского народа, получит с полки пирожок.