Неприятное открытие Туки: Россия не оставит ни Донбасс, ни Приднестровье

06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия уже не оставит Донбасс, потому что в этом регионе с недавних пор насчитывается 600 тысяч граждан РФ, и их число растет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший боевик Автомайдана Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Российской Федерации приблизительно две недели на уровне пропагандистов с одной стороны, и нескольких депутатов Государственной Думы РФ и одного очень влиятельного сенатора Алексея Пушкова продвигается следующий тезис: «Мы не собираемся уходить, потому что в Донбассе 600 тысяч граждан России».

То же самое было озвучено касательно вопроса вывода российской армии из Приднестровья, когда тот же самый Пушков заявил: «Нам всё равно на заявления разных президентов, там 200 тысяч наших граждан, и согласно Конституции России, мы будем их защищать». Вот что нас ожидает», – сказал Тука.

Напомним, ранее в Москве заявили, что формулировка Совфеда о защите жизней российских граждан с применением войск не обусловлена их количеством, а значит, масштабы её распространения могут быть ограничены лишь геополитической целесообразностью.