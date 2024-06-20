«Испуганный патриот», бывший телеведущий Иван Ургант начал новую кампанию по своему возвращению на Первый канал.

После неудачного выступления в подкасте «Куджи», где он пытался шутить на темы искусства и скандальных гастролей по Европе вместе Владимиром Позднером Ургант засветился в полуторочасовом фильме нешироко известного блогера Николая Солодникова «Иваново детство».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Несмотря на претенциозное название, главный персонаж в финале остается жив, хотя, как и главный герой одноименной ленты Тарковского в конце видит претенциозный сон – о своих знаменитых родственниках.

В целом это мемуары Урганта о детстве с потугами на юмор. Но как и в предшествовавшем неудачном подкасте шутки у бывшего телеведущего выходят не смешными, что позволяет в полной мере оценить талант сценаристов передач «Вечер с Ургантом» и «Прожектор Перес Хилтон».

Прямых разговоров о политике в ролике нет, но «испуганный патриот» периодически вспоминает «первый канал» (им оказывается то канал Грибоедова, то петербургское ТВ с таким названием), а также горюет, что попасть на телевидение ему сейчас так же сложно, как в детстве, когда мама запрещала сниматься. Кроме того, Ургант делает многозначительные паузы, когда вспоминает эпизод, связанный с тюрьмой «Кресты» и цитирует строки Бродского об изгнании с Родины.

«Кино» проспонсировал Альфа Банк, принадлежавший спонсору ВСУ Михаилу Фридману, который сейчас заметался между Россией, Британией и Израилем.

Это не первая совместная работа Солодникова и Урганта. Ранее они пытались запустить в прокат художественный фильм с Иваном в главной роли «Во сне ты горько плакал». Инфрмация о фильме возмутила патриотическую общественность, и авторы от греха подальше не стали подавать на получение прокатного удостоверения.

Все прошлые хитрые попытки Урганта засветиться можно было считать неудачными. То Первый канал включил его в свой фильм о режиссере Андрее Кончаловском, то на ТВЦ появилась реклама благотворительной организации «Дом с маяком», озвученная голосом «испуганного патриота». Однако из-за негативного общественного мнения возвращать «испуганного патриота на большой экран все не решались, и Ургант перебивался случайными заработками и любительскими проектами на Ютубе, спонсируемыми тем же Альфа Банком.

Однако в этот раз в бой за Ваню пошла тяжелая артиллерия. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, находясь в жюри КВН, решил поинтересоваться у одного из участников, какую бы передачу тот вернул в эфир. И молодой человек «абсолютно спонтанно» назвал «Вечерний Ургант».

«Ургант возвращается в эфир Первого канала — пишут коллеги. Якобы низкие рейтинги, и надо Ваню сажать в ящик. Можно тогда и Галкина, а ещё снова дать частоту каналу «Дождь». Жалким каким-то он выглядит. Но ведь вернется, судя по всему. Противно как-то», – написал в своем тг-канале корреспондет RT Константин Придыбайло.

«У кого-то война, у кого-то дома валятся целыми подъездами, люди гибнут под Хаймарсами семьями, а у кого-то, вроде Эрнста, одна мысль – как вернуть на экран Урганта. Лично я никогда не поверю, что этот вопрос и этот ответ на КВН – не заготовка. Впрочем, даже сам вопрос на юмористическом конкурсе не оставлял других вариантов ответа. Для кого хотят вернуть Урганта, гастролирующего сейчас по странам, разрешившим только что бить своим оружием по России? Для народа? Народу он не нужен. Просто опять его хотят прогнуть, этот народ», – считает член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Представители “креативного класса”, – от бывших сислибов до бывших леваков, – ща быстренько устраивают сеанс продвижения своей повесточки – от «просьб от народа к Эрнсту срочно вернуть Ваню Урганта» в прямом эфире КВН до официально озвучиваемых планов на приватизацию и поездки в Париж на Олимпиаду. Простите, идиоты, много раз об этом писал: прекратите швыряться камнями в доме со стеклянными стенами», – предостерегает писатель и публицист Дмитрий Лекух.