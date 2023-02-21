Несчастливый трап: Сотрудник Байдена превзошёл президента в Варшаве

Олег Хавич.  
21.02.2023 16:36
  (Мск) , Варшава  
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Дзен, Польша, Происшествия, США


Вечером в понедельник, 20 февраля, когда самолет президента США Джо Байдена приземлился в варшавском аэропорту, не обошлось без небольшого казуса.

Один из сотрудников Байдена, выходя по трапу, поскользнулся и упал с него во время выхода на поле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером в понедельник, 20 февраля, когда самолет президента США Джо Байдена приземлился в варшавском...

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Напомним, в марте 2021 года, за неделю до первого визита в Польшу, Джо Байден три раза споткнулся, поднимаясь по трапу на борт Air Force One, на котором он вылетал в Атланту.

Байден сначала начал быстро подниматься по трапу, однако примерно на середине споткнулся, затем встал, но вновь споткнулся. В итоге один раз он даже упал на колени на одной из ступенек. После этого, уже держась двумя руками за перила, президент США поднялся на борт самолета.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер тогда заявила: «На улице было очень ветренно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне прибытия Джо Байдена в Польшу депутаты Сейма из консервативной фракции «Конфедерация» троллили его вопросами о том, когда польская армия получит американские танки.

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