20.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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«Несет разную галиматью». Москаль раздолбал Вятровича

Украина не разделяет идеологию ультраправых националистов, что показали состоявшиеся парламентские выборы, на которых коалиция объединенных националистов провалилась.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, таких людей, как глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, нельзя допускать до управления государственными структурами.

«Вятрович – это случайный человек. Чем быстрее новая власть его оттуда уволит, тем лучше это будет. Нельзя крайне правых ставить во власть. Вы видели результат, сколько они набрали вместе голосов? Не разделяет Украина, не хочет двигаться вправо. Значит, почему вы правой Гриневич отдали Министерство образования, почему правый Вятрович несет разную галиматью, которую он несет из своего института национальной памяти и тому подобное.

Это государственный институт, так пусть идет как политолог на любое телевидение и говорит свои собственные мысли, а не выступает от имени государства», – заявил Москаль.

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