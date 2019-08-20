20.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Россия
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«Жертва неудачного рождения» – Зеленского раскритиковали за бредни в Бабьем Яру

Заявляя о «тоталитарном советском режиме», который якобы замалчивал темы Холокоста и Бабьего Яра, украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал тот факт, что именно благодаря СССР искусственно образовалось государство Украина.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – жертва «тоталитарного режима»? Этот «тоталитарный советский режим» создал Украину. Этот «тоталитарный режим» ничего умнее не придумал, как при различных товарищах-руководителях, в том числе Иосифе Виссарионовиче Сталине и Никите Сергеевиче Хрущеве передать огромные территории Юго-Востока исконно русских земель в состав этого государства, которое стало «жертвой». Как оно могло стать «жертвой», если его вообще не было к моменту создания «тоталитарного режима»? Её не было, этой «жертвы».

Грушевский – идеолог украинского национализма. Этот идеолог украинского национализма был академиком Большой академии наук СССР. Этот «тоталитарный режим» на определенном этапе позволял проводить тотальную украинизацию русского населения на Юго-Востоке, особенно во времена Никиты Сергеевича Хрущева, русских превращать в украинцев…

Этот «тоталитарный режим» насоздавал кучу государств, которые бы никогда в жизни не существовали, которые отторгли от России значительные куски территории, и все сейчас «жертвы». Это Зеленский жертва неудачного рождения», – резюмировал эксперт.

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