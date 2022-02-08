Несмотря на мантры про «агрессию», Украина наращивает товарооборот с Россией

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Новости Украины

Несмотря на якобы «состояние войны», в котором, по уверениям официального Киева, находятся Украина и Россия, товарооборот между двумя странами продолжает увеличиваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют как российские, так и украинские официальные данные.

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Так, согласно данным Федеральной таможенной службы России товарооборот РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% – до 12 миллиардов 284,3 миллиона долларов.

На 28,8% вырос также объем экспорта РФ на Украину, составив по итогам прошлого года составил 8 миллиардов 129,5 миллиона долларов. Импорт с Украины увеличился на 12% – до 4 миллиардов 154,8 миллионов долларов.

«Согласно же данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% – до $10,09 млрд с $7,28 млрд. В том числе импорт увеличился на 45,9% – до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт – на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд. Данные Госстата Украины о внешней торговле товарами в минувшем году пока отсутствуют», – в свою очередь обращает внимание «Интерфакс».

При этом, несмотря на довольно-таки активную торговлю, на Украине запрещают своим спортсменам фотографироваться с российскими на совместных соревнованиях, а выступающих в России украинских артистов не допускают к отбору на Евровидение.

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