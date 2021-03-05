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06.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Политика, Россия
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«Нет германизации русских детей!» – пикет в Калининграде


Одиночный пикет в поддержку российской семьи Зайберт, у которой ювенальные службы Берлина насильно изъяли детей, прошел в пятницу в Калининграде у генконсульства Германии.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил калининградский журналист Андрей Выползов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикетчик Николай Эрней попеременно держал плакаты с надписями: «Нет германизации русских детей», «Фашисты, верните российских детей!», «Меркель – воровка российских детей!», «Дети Зайберт в концлагере Меркель», «Меняем консула на детей Зайберт», «Консула фашистов – вон из России».

Он также намеревался вручить генконсулу Хансу Гюнтеру Маттерну символическую уличную табличку Seibert Strasse взамен действующей таблички «Улица Тельмана», на которой расположена дипмиссия, однако никто из консульства не вышел к пикетчику.

«Антифашист Эрнст Тельман, в честь кого названа эта улица в Калининграде, был героем своего времени. Таким же героями являются Зайберты, которые не побоялись противостоять германскому ювенальному диктату, которые борются за своих детей, то есть за своё будущее», – сказал Эрней.

В феврале социальные работники Берлина и сотрудники правоохранительных органов изъяли у семьи Зайберт трех несовершеннолетних детей. При этом отца семейства избили. Родители уверены, что причиной случившегося стал недобросовестный донос со стороны соседей, поскольку Зайберты высказывались против блогера Алексея Навального.


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