«Нет – изменению конституции ради евроинтеграции»: молдавские коммунисты примкнули к гагаузам

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Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова приняла решение участвовать в референдуме относительно изменения конституции в процессе евроинтеграции и голосовать против.

Это решение принял Политисполком ЦК ПКРМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данное мнение было основано на том, что граждане Республики Молдова должны сказать категорическое «нет» беззаконию и мошенничеству власти, очередным попыткам ПДС осквернить Конституцию страны бесполезными и абсурдными поправками. Ведь ни в одной стране мира, в том числе в странах-членах ЕС – европейская интеграция не в включена в Конституцию», – говорится в постановлении Политисполкома партии молдавских коммунистов.

Более того, подчёркивает ПКРМ, изменение избирательного кодекса, наглая и беспринципная практика нынешней власти использовать административный ресурс в собственных интересах существенным образом увеличивает шансы провала бойкота референдума через отказ от бюллетеней, но при этом искусственно увеличивает процент граждан, которые выступают «за» насильственное изменение Конституции.

Ранее лидер Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин призывал к бойкоту референдума о евроинтеграции. «Мы приняли решение бойкотировать и провести пропагандистско-агитационную работу по дискредитации самой идеи референдума. Если понадобится, посмотрим, что за кандидаты «выползут» на предстоящих президентских выборах, можем отказаться и от участия в них», — заявлял Воронин четыре месяца назад, в марте этого года.

Среди молдавской оппозиции нет единства в вопросе отношения к референдуму. К бойкоту этой инициативы призывает известный журналист Дмитрий Чубашенко, выступающий с активной критикой ЕС и действующей власти. Бойкотировать плебисцит призвал и бывший премьер-министр Ион Кику, ныне лидер непарламентской Партии развития и объединения Молдовы.

В то же время к голосованию против призывают лидер блока «Победа», политэмигрант Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул, а также бывший вице-премьер-министр Молдовы Александр Муравский.

Партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном пока не определилась в своём отношении к референдуму Санду. В то время как член Исполкома партии, вице-спикер Парламента Молдовы Влад Батрынча заявил, что социалисты, скорее всего, будут бойкотировать референдум, «поскольку он незаконен». В то же время, депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя призывает участвовать в референдуме и голосовать против.

«Еврореферендум», инициированный президентом Молдовы Майей Санду, пройдёт 20 октября, одновременно с президентскими выборами. Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать следующим образом: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Республики Молдова?». Цель этой инициативы – сделать евроинтеграцию общеобязательной идеологией и запретить все партии, которые будут оспаривать проевропейский вектор.