Нет ли в этом антисемитизма? В Киеве вспомнили про Рабиновича и хотят отобрать его у Израиля

Тем временем объявление подозрений в госизмене на Украине поставлено практически на промышленный поток и идет в ежедневном режиме.

Не успела общественность переварить информацию о госизмене Мураева, как уже сегодня ГБР обьявила о подозрении Вадиму Рабиновичу – бывшему партнеру Мураева по партии «За жизнь!» из слияния осколков которой с ахметовской частью Оппоблока родилась всем нам известная и ныне запрещенная на Украине ОПЗЖ.

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В документе ГБР утверждается, что Вадим Рабинович якобы «распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию», которая «которая вредила суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

Впрочем, удивительно расторопная украинская охранка опоздала со своим подозрением на полтора года. Как известно, Рада еще весной минувшего года принудительно лишила Рабиновича депутатского мандата и тогда же распустила фракцию запрещенной ОПЗЖ, после чего Рабинович покинул страну.

Так что нынешнее уведомление о подозрении пришлось делать путем направления соответствующего запроса на деревню дедушке о международной правовой помощи в Израиль. Именно там, по данным ГБР, сейчас и находится опальный олигарх и бывший глава Всеукраинского еврейского конгресса. На Украине же ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правда, неясно, на что вообще рассчитывают авторы писульки в Израиль и на каком основании, ведь ранее Зеленский своим указом отобрал у Рабиновича украинское гражданство. А значит – собственноручно вывел его из-под возможного преследования по статье о госизмене. Гражданина другого государства можно обвинить в чем угодно – хоть в убийстве, хоть в воровстве, но нельзя обвинить лишь в одном – измене той стране, чьим гражданином он не является.

А вообще они наивные, конечно: ждать, что Израиль отдаст им своего Рабиновича. Таких прецедентов в истории Израиля еще не было. И вряд ли Украина станет тут первопроходцем, особенно учитывая сложные отношения между Киевом и Тель-Авивом. Пока что хватает и разборок по линии военной помощи, когда киевским кажется, что ее мало, а евреи говорят, что украинцы должны быть благодарны и за то, что есть.

Бывший соратник Рабиновича по партии Юрий Бойко открещивается от коллеги.

К тому же, в Киеве еще не забыли недавних заявлений посла Израиля на Украине Бродского, выболтавшего, что Россия производит беспилотники по израильской лицензии на основании заключенного еще в 2010-м и единственного соглашения в оборонной сфере между двумя странами.

Так что вопрос Рабиновича, если требование о выдаче не имитировать для галочки, а форсить в реальной плоскости, может стать для Киева реальным способом продемонстрировать израильтянам свое «Фе». Хотя, конечно, это будет результат на копейку. Рабинович хоть и богатый еврей, но в масштабах истеблишмента Израиля – почти никто, да еще и с сомнительной репутацией.

Вообще же возникает стойкое ощущение, что вот этот взбесившийся принтер по штамповке подозрений о госизмене нужен Банковой исключительно для того, чтобы как-то смазать негативный информационный фон вокруг вскрывшихся делишек собственных депутатов.

Так, погоревшая на взятках за отмазывание от мобилизации депутатка от «Слуги народа» Людмила Марченко, как выяснилось, хоть и исключена из фракции, однако к реальной ответственности до сих пор не привлечена. Ей даже подозрение не вручили. Или вот отмазанный от уголовки экс-министр-«гиперлуп», а ныне капитан ВСУ Владимир Омелян в самый разгар сложного контрнаступления… улетел отдыхать на Крит, о чем мы бы так и не узнали, если бы не опубличенная блогером Шарием справка от Минобороны выданная «свадебному капитану» Омеляну для выезда за границу.

И это когда миллионы мужчин не выпускают из страны вообще ни под какими предлогами. Сам то Омелян в прошлом – из обоймы Яценюка и Гройсмана, но с недавних пор сменил «крышу» и ходит под каким-то из чинов с Банковой.

В эту же копилку скандалов и опубличенная отставным нардепом-националистом Мосийчуком мега-гулянка всего руководства Государственной налоговой службы Украины в Вене, где вся эта чиновничья братия отмечала «днюху» своей начальницы Татьяны Кириенко

«Утром в Вене проверил информацию и сообщаю: Кириенко Татьяна – и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, отпраздновала свой день рождения вместе со своими подчиненными в городе Вена (Республика Австрия). Поездка была запланирована и прошла с 13 по 22 июля 2023 года. В этом году День Рождения Татьяна Кириенко праздновала в ресторане Odessa Restaurant – international cuisine in Vienna. Анализируя все это приходим к выводу, что все эти чиновники уехали в Вену либо в фиктивную, либо в специально спланированную под День Рождения начальницы командировку», – пишет Мочицчук у себя в «телеге».

А еще есть нардеп от «Слуги народа» и дружок Арахамии Аристов, у которого сейчас СБУ и ГБР проводят обыски в поисках порочащей документации. Этот державный муж тоже в разгар войны и на фоне запрета выезда военнообязанный отмазал себя от мобилизации и под видом «служебной командировки» укатил отдыхать на Мальдивы, где его и обнаружили в самый неподходящий момент.

Про обыски у главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова по делу о подстрекательстве судей Верховного Суда к вынесению за взятки неправомерного решения, или про одесского военкома-взяточника Борисова и иже с ним я вообще молчу.

Как и о том, что даже про Мураева в СБУ вспомнили лишь спустя полтора года после начала войны, когда он успел удрать в Москву, предварительно переписав весь свой украинский бизнес на депутатов от партии Зеленского и теперь это имущество не подпадает под конфискацию даже если самого Мураева заочно посадят в тюрьму.

«А как быть с информацией британской разведки? Британцы сообщили, причем, сделали это максимально публично, что Мураева Кремль по согласованию с самим Мураевым должен был назначить гауляйтером Украины. Вы слышали, чтобы СБУ или Гепрокуратура, или ГБР или кто угодно взял у британцев информацию об этом планировавшемся назначении? Вы видели реакцию украинских властей? Я не видел. Получается, британцы солгали? Тогда следовало сообщить – «британцы солгали», – возмущается испанский блогер Шарий, у которого свой зуб на пропавшего с радаров Мураева.

Такая вот, очень странная борьба за законность получается. Под прицелом которой как бы все и при этом реально – никто. Потому что одними громкими делами-пустышками пытаются прикрыть отсутствие прогресса или развал других дел, а также игнорирован е происходящих буквально под носом у органов непотребств, на которые органы даже не реагируют – потому что там фигурируют «свои» и «нужные» люди.

К чему приведет нынешний фейерверк псевдоактивности украинской охранки – сказать сложно. На реальную борьбу с коррупцией это похоже меньше всего. Но и на борьбу с врагами отечества – тоже не очень. Всех, кого могли реально «принять» по политическим обвинениям – уже «приняли». А писать бумажки на сбежавших – ну, такое. Тогда, что же это такое и зачем? Думай голова, шапку куплю.