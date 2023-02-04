Нет никакой «русской ипсо»: Чаплыга развалил бандеровскую пропаганду

Заявления киевской пропаганды о «ненасильственной мобилизации» на Украине и происках «русской ипсо» являются наглой ложью, не способной прикрыть страшную действительность.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телеграм кишит видосами, где украинских мужчин в машину, на медкомиссию, и потом на фронт. Очень многие пишут, что это правда. Выходит секретарь СНБО Данилов и говорит, что это российская ипсо. Есть третья версия, что таким образом идёт кампания по дискредитации Залужного. Мол, слишком полюбил его украинский народ», – поинтересовался ведущий.

По мнению Чаплыги, украинское руководство просто несёт бред и переводит стрелки, обвиняя во всех бедах Россию или несогласных украинцев.

«Это ведь от Залужного зависит мобилизация. То есть, я смогу провести кампанию твоими руками по твоей дискредитации, где ты это понимаешь и ставишь подпись? Бред какой-то.

Касательно того, что это всё русское ипсо – Данилов в этом всём меня интересует меньше всего. Это при его конторе вся эта соросятина молча второй раз на…н спилила меня в «Фейстуке». Без любого сообщения, как Трампа, молча взяли, и выключили. Это соросятина при СНБО.

Все, кто не согласен с мнением партии – это русские агенты. И ипсо – русская. Что не ясно? На месте верховного главнокомандующего я бы предпринимал меры по отношению к тем, кто это делает. Это реально дискредитация и демотивация», – резюмировал он.