Нет никого, кто отдаст ВСУ приказ о выходе из Донбасса – укро-офицер

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 18:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 688
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если ВСУ получат приказ выйти из Донбасса, они его выполнят. Однако такой приказ не отдадут ни Сырский, ни Зеленский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил списанный из ВСУ командир группы снайперов Константин Прошинский.

Если ВСУ получат приказ выйти из Донбасса, они его выполнят. Однако такой приказ не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я абсолютно убеждён в том, что если будет приказ выйти из Донецкой области, то силы обороны выйдут. С какими эмоциями? Сложно сказать. Разные эмоции будут, абсолютно разные – и негативные, и положительные.

Я, откровенно говоря, просто не могу себе представить, чтобы кто-то из тех, кто сейчас находится у власти в Украине, отдал бы приказ выйти добровольно за пределы Донецкой области», – сказал бывший военный.

Ведущий поинтересовался, может ли такой приказ отдать главком ВСУ Александр Сырский или начальник генштаба Андрей Гнатов.

«Ни Сырский, ни Гнатов такой приказ не отдадут никогда», – считает Прошинский. – Вот просто никогда, потому что этого не может быть. Ни один главком в принципе такой приказ без верховного не отдаст».

При этом он уверен, что если кому-то из них позвонит Зеленский, то такой приказ будет, но сомневается, что тот даст такое распоряжение.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить