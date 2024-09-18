«Нет поводов для оптимизма» – украинцев обманывают о подготовке страны к зиме

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Украинское руководство нагло обманывает свой народ в вопросах подготовленности к зиме и состоянию энергетики. Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил недавно уволенный экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тревожат тенденции приукрашивания реальности, которые мы слышим, и не в первый раз. Это касается, например, заявления о том, что если не будет новых обстрелов, то зимой отключений не будет. Прошло несколько дней после этого заявления, и мы получили отключения.

И я даже не знаю, как это объяснить. Это уже считается, что прогноз не сбылся или нет, потому что ещё не зима? Потому что зимой потребление вырастет в полтора раза. И делать такие смелые бравурные заявления, что всё нормально, и мы пройдём без отключений, – это слишком оптимистично. Я не думаю, что у нас есть поводы для такого оптимизма», – сказал Кудрицкий.

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Украинское руководство нагло обманывает свой народ в вопросах подготовленности к зиме и состоянию энергетики....
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«Во-вторых, называются сотни мегаватт новой мощности, которые построены. Это очевидный обман, потому что не построено почти ничего, к сожалению. И уже прошло три месяца, когда была поставлена задача построить 1000 мегаватт новой генерации, но за это время построено с натяжной мегаватт 50-60. Это две небольшие электростанции», – добавил экс-глава Укрэнерго.

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