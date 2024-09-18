«Нет поводов для оптимизма» – украинцев обманывают о подготовке страны к зиме

Украинское руководство нагло обманывает свой народ в вопросах подготовленности к зиме и состоянию энергетики. Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил недавно уволенный экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тревожат тенденции приукрашивания реальности, которые мы слышим, и не в первый раз. Это касается, например, заявления о том, что если не будет новых обстрелов, то зимой отключений не будет. Прошло несколько дней после этого заявления, и мы получили отключения.

И я даже не знаю, как это объяснить. Это уже считается, что прогноз не сбылся или нет, потому что ещё не зима? Потому что зимой потребление вырастет в полтора раза. И делать такие смелые бравурные заявления, что всё нормально, и мы пройдём без отключений, – это слишком оптимистично. Я не думаю, что у нас есть поводы для такого оптимизма», – сказал Кудрицкий.