Нет русских школ – нет газа для Украины: Москва должна жёстко поставить вопрос

17.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Вчерашнее решение Верховной рады, узаконившей уничтожение русских школ на Украине, доказывает ошибочность ведения переговоров с Украиной по газу, в ходе которых Москва не поставила вопрос о соблюдении гуманитарных прав соотечественников официальным Киевом.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что на предновогодних переговорах по транзиту газа в Европу через Украину вопроса русских школ никто не касался. Да и понятно, это ж чисто хозяйственный спор, правда? Главное чтоб газ шел, и Газпром за перекачку исправно платил Нафтогазу. Причем здесь русские школы? А, на самом деле, стратегическое значение русских школ на Украине в разы превышает «Северный поток», – возмущается автор.

«Казалось бы, в чем проблема сказать на переговорах одну фразу: дорогая фрау, непреложным условием возобновления транзита через ваш бантустан Украина, является отмена дискриминационного закона об образовании. Нет закона – есть газ. Есть закон – нет газа. Но для того, чтоб произнести такую фразу, в российской политике должны произойти тектонические сдвиги»,- резюмирует Димитриев.

Одесский журналист Юрий Ткачёв ранее обращал внимание, что новый украинский закон направлен, прежде всего, против русского образования, в то время как для венгров и представителей других национальных меньшинств сделаны поблажки. Причиной стала резкая позиция Будапешта, который блокировал заседания комиссии Украина-НАТО, требуя соблюдения прав своих соотечественников в Закарпатье. Москва же подробной твердости не проявила, считает Ткачев.

«Причина в том, что за тех же венгров мощно и активно вписалась Венгрия. Жаль, что некому так же вписаться за украинских русских», – написал в своём блоге одесский журналист.