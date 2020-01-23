23.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Израиль, Политика, Россия
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Нетаньяху поблагодарил Советский Союз и Красную армию

Израиль никогда не забудет о вкладе СССР и Красной Армии в сохранение еврейского народа и спасение его от нацистов в годы Второй мировой войны.

Об этом, выступая на форуме, посвященному 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц) и Дню памяти жертв Холокоста, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава израильского правительства призвал чтить и помнить, кто внес значительный вклад в победу в войне.

«Нельзя ни на минуту забывать о жертвах и о пожертвовании, о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной Армии, ее командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии… Помните, что Красная Армия – именно она открыла и спасла заключенных в Освенциме», – заявил Нетаньяху.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин открыл мемориал «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященный жертвам блокады Ленинграда.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда, не получивший права на выступление, решил отказаться от поездки в Израиль, а глава украинского государства Владимир Зеленский, который также был лишен слова, прилетел в Иерусалим, но отказался участвовать в форуме.

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