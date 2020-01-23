Зеленский отказался слушать Путина в Израиле

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который проходит в эти дни в Израиле.

В своем блоге глава государства преподнес это как благотворительный жест, заявив, что решил отдать место членов украинской делегации пострадавшим в годы войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям.

Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же, это никак не отменяет память жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

Буду принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированые встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль. Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить», – заявил Зеленский.

Демарш украинского президента – это никакой не жест доброй воли – после фиаско на экономическом форуме в Давосе он просто не захотел присутствовать на мероприятии, где перед полным залом будет выступать президент России Владимир Путин.

«Зеленскому не хватило место на форуме по Холокосту. Он правда интерпретирует это иначе… Не захотел слушать речь Путина в полном зале, после того, как накануне в Давосе выступал перед пустыми креслами?» – комментирует российский телеведущий Владимир Соловье.

«Зеленский решил красиво съехать с необходимости выслушивать от Израильского руководства, пострадавших от Холокоста, и, тем более, от Путина поучения на тему: «Как в Украине героизируют пособников нацистов и исполнителей Холокоста», – отмечает пресс-служба Украинского института анализа и менеджмента политики, возглавляемого политологом Русланом Бортником.

«Думаете каяться пошёл? Как бы ни так! Просто пошёл возмущаться, что центральное место занято и свет не под него выставлен», – выдвигает свою версию советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что Зеленскому не дали права выступить перед участниками форума в Израиле. Аналогичный отказ получил и президент Польши Анджей Дуда, но он не поехал на форум. Украинские националисты требовали того же и от Зеленского, обвиняя его в том, что он будет выступать в роли «массовки» у президента РФ Владимира Путина.