Нетрадиционный Портников: Европа в ужасе. Россия может стать от Ужгорода до Владивостока

Тарас Стрельцов.  
01.06.2024 14:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Чем серьезнее будут успехи России на фронтах, тем сильнее в европейских странах будет влияние людей, желающих договариваться с Москвой. Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил известный нетрадиционной ориентацией телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если появится такое государство или такое образование от Ужгорода до Владивостока с Ашхабадом и так далее, то в Европе произойдут абсолютно неминуемые политические изменения. Потому что европейцы будут бояться такого государства на своих границах. Россия станет геополитическим гегемоном Европы. И сами европейские избиратели, может даже и в странах Балтии, приведут к власти людей, которые будут готовы договариваться с Москвой», – заявил Портников.

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Чем серьезнее будут успехи России на фронтах, тем сильнее в европейских странах будет влияние...


«Посмотрите на первый тур выборов в Литве, когда мои литовские коллеги говорят – впервые такое количество людей голосовало в Литве за людей, которые выражали откровенно пророссийские нарративы. А почему? А потому что страшно! Потому что война уже на границах. Но есть ещё надежда, что Россия проиграет. А представьте себе, что война на границах, и Россия её выиграла? Таких людей будет всё больше и больше даже в тех странах, которые кажутся ультрарадикальными», – поделился опасениями русофоб.

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