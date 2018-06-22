22.06.2018, Симферополь, Максим Карпенко

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Неудавшаяся провокация меджлисовцев оскорбительна для многих крымских татар, – политолог

Разразившийся в Крыму скандал вокруг анонсированного бывшими сотрудницами меджлисовского телеканала ATR юмористического шоу в годовщину начала Великой Отечественной войны – оскорбителен и для многих семей крымских татар, чьи родственники сражались против гитлеровских оккупантов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Сергей Киселев.

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«Здесь либо глупость и некомпетентность, либо просто пренебрежение актуальностью этой даты для большей части населения Крыма.

У нас большая проблема заключается в том, что в украинский период те же меджлисовцы практически никакого внимания не обращали на участие этих крымских татар в войне. Я прекрасно помню дискуссию, которая состоялась в августе 13-го года по поводу выхода работы Ширшова «Книга памяти о воинах Восточного Крыма». Этот товарищ на протяжении десятилетия собирал информацию об участниках Восточного Крыма, прежде всего Кировского и Ленинского района, в Великой Отечественной войне.

И, надо сказать, что он восстановил более шестисот фамилий крымских татар, которые принимали участие. Но наши меджлисовцы делали все, что угодно – они привозили сюда бывших ССовцев, перезахороняли, членов «Мусульманского комитета», но на прямой вопрос к членам меджлиса о том, участвовали они хоть раз в возложении цветов к памятникам участников Великой Отечественной войны, – ответ получен не был. Да мы и сами знаем, что этого не было.

Я думаю, что в семьях крымских татар – ветеранов войны, погибших на войне, это событие могло вызвать большое возмущение, потому что это – вызывающая глупость, которая не может оставить никого равнодушным. Такие вещи недопустимы…

Надо не забывать, что были и на советской стороне солдаты (крымские татары, – авт.), которые сражались, погибали, и это безобразие, что пытались сегодня сделать фестиваль юмора», – заявил Киселев.