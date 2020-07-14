Неудавшийся «миротворец» Сивохо даже не знает, чем оправдать Зеленского

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Подключить США в т.н. минский процесс – идея безнадёжная. Дональду Трампу перед выборами совершенно ни к чему «грязные политические игры» на Украине. Киев хочет переписать текст соглашений. Выполнять их в оригинальном виде мешают некие «сдерживающие факторы».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил Сергей Сивохо – экс-советник секретаря Совбеза, лишившийся должности после нападения националистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские договоренности отвратительны. Сейчас, я так понимаю, наши хотят переделать их, перекроить, но на это не идет, естественно, российская сторона», – констатировал Сивохо.

На вопрос телеведущего Виталия Дикого о том, стоило бы привлекать к разрешению вопроса о статусе Донбасса американцев, Сивохо отреагировал с удивлением.

«Вы предлагаете привлечь к этому делу Трампа? А, по-моему, ему этот вопрос как собаке – пятая нога. Ему это абсолютно не нужно. Для него это лишние проблемы. Мы можем на него воздействовать перед выборами в США – опять какие-то грязные политические игры», – отметил экс-чиновник.

«Неплохо было бы привлекать к работе ТКГ депутатов местных советов, которые в Донецкой и Луганской областях остаются легитимными с 2010 года. Я считаю, что это очень правильная штукенция, потому что это люди, которые оттуда. Это люди, которые знают людей, и для них важно вернуть именно людей, а не просто территории. Они живут в проблемах того места. Чего не хватает, кстати, сейчас в Министерстве реинтеграции: там очень мало людей, которые имеют непосредственное отношение к оккупированным территориям», – добавил Сергей Сивохо.

«Что мешает нынешней власти выполнять Минские договоренности?» – спросил Виталий Дикий.

«Откуда мы знаем, мы же не видим всей картины, не понимаем отношение между нашим президентом и европейскими лидерами, между нашим президентом, американским и российским президентом. Мы не видим всего объема информации, может, есть такие сдерживающие факторы, о которых даже представить себе не можем, а они не могут озвучить», – предположил Сивохо.

«Это у меня единственное оправдание, которое я могу сказать из-за задержек в этом процессе», – заключил неудавшийся «миротворец».