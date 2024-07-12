«Невозможно воевать» – Ермак в Вашингтоне требует от Запада «пересмотреть правила игры»

Константин Серпилин.  
12.07.2024 18:14
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы Украина победила в войне, странам западного блока якобы достаточно «разрешить» бандеровцам наносить удары по территории России любым оружием.

Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы Украина победила в войне, странам западного блока якобы достаточно «разрешить» бандеровцам наносить удары...

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«Если бы вы пожелали чего-то, что изменило динамику конфликта, чтобы это было, что могло бы помочь вам выиграть эту войну?», – спросил модератор встречи.

«Я думаю, что партнёры должны снять какие-либо ограничения на применение натовского оружия не только на территории Украины. Но и иметь возможность ответить. В том числе и на территории России», – сказал Ермак.

«Потому что просто невозможно сражаться с врагами, если есть какие-либо ограничения. Враг может напрямую атаковать наши гражданских лиц, больницы, школы. А у нас эти ограничения…

Я думаю, что это действительно изменит правила игры. И надеюсь, что наши партнёры поймут это, и согласуют эти решения как можно скорее», – добавил глава ОП.

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