New York Times: Российский спутник угрожающе приблизился к аппарату, передающему снимки ВСУ
«В минувшие выходные загадочный российский спутник угрожающе приблизился к американскому коммерческому радиолокационному спутнику, который передает изображения украинским военным».
Об этом пишет газета New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данным издания, речь идет об одном из шести российских космических аппаратов «Космос», запущенных за последнее время.
«Начиная с 30 сентября, «Космос-2612» совершил ряд маневров, чтобы приблизиться к ICEYE-X36 — радиолокационному спутнику, созданному компанией ICEYE со штаб-квартирой в Финляндии, которая предоставляет трехмерные изображения поверхности Земли. У ICEYE есть дочерняя компания в США, а ICEYE-X36 зарегистрирован как американский спутник…
Хотя российский спутник сейчас отдаляется, аналитики задаются вопросом: что российский спутник делал в такой близости? Планировала ли Россия атаковать американский спутник, но изменила курс?» – говорится в публикации.
Автор публикации опасается: «Этот эпизод показывает, что коммерческие спутники тоже могут стать мишенью».
Тем временем сенатор Дмитрий Рогозин подтверждает сообщения о том, что заявления Киева об ограничении работы «Старлинк» в интересах ВСУ – фейк, запущенный офисом Зеленского для дискредитации Дональда Трампа.
«Снижение возможностей Старлинка при обеспечении связи и управления БпЛА противника подтвердить не можем. Данный факт не соответствует действительности и является, скорее всего, информационным вбросом Киева, рассчитанным на дискредитацию американских партнёров ВСУ в глазах европейских союзников НАТО. Старлинк по-прежнему активно применяется противником по всему фронту и прифронтовому тылу. Снижение активности вражеских беспилотников в последние два дня связано, прежде всего, с метеоусловиями — сильным ветром в Херсонской и Запорожской областях, препятствующим применению сторонами конфликта разведывательных и ударных БпЛА», – написал Рогозин.
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