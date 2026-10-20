«В минувшие выходные загадочный российский спутник угрожающе приблизился к американскому коммерческому радиолокационному спутнику, который передает изображения украинским военным».

Об этом пишет газета New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, речь идет об одном из шести российских космических аппаратов «Космос», запущенных за последнее время.

«Начиная с 30 сентября, «Космос-2612» совершил ряд маневров, чтобы приблизиться к ICEYE-X36 — радиолокационному спутнику, созданному компанией ICEYE со штаб-квартирой в Финляндии, которая предоставляет трехмерные изображения поверхности Земли. У ICEYE есть дочерняя компания в США, а ICEYE-X36 зарегистрирован как американский спутник…

Хотя российский спутник сейчас отдаляется, аналитики задаются вопросом: что российский спутник делал в такой близости? Планировала ли Россия атаковать американский спутник, но изменила курс?» – говорится в публикации.