05.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Нездоровый синдром: Зеленский нагло лжёт, но украинцы продолжают ему верить


Несмотря на то, что Владимир Зеленский регулярно обманывает свой народ, например, не выплатив медикам обещанные доплаты за работу в условиях повышенной угрозы заражения коронавирусом, многие украинцы почему-то продолжают верить своему президенту.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Врачи – настоящие герои. Они могли просто плюнуть на эти зарплаты, потому что это – всё равно, что ничего не получать, и остаться дома. Но они пошли, и выполняют свой гражданский долг.

А из-за каких-то уродов, которые сидят в кабинетах, получают десятки тысяч зарплаты и постят какие-то фотографии, врачи до сих пор ничего не получили. Они получают такую зарплату, на которую нельзя выжить даже в нормальной ситуации», – возмущен эксперт.

Также Михаил Погребинский подивился наивным украинцам, которые до сих пор верят своему президенту, даже, несмотря на поток нескончаемой лжи с его стороны.

«А президент говорит: «Вы получите в июне». А люди, которые это слышат, когда проводятся опросы общественного мнения, говорят: «Правильный у нас президент». Ну как правильный, когда он так обманывает людей уже сегодня!», – недоумевает политолог.

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