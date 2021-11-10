«НГ»: Москва платит слишком высокую цену за интеграцию с Белоруссией

Углубление интеграции между Россией и Белоруссией необязательно будет выгодно Москве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», в целом поддерживающая белорусских майданщиков, добивающихся свержения президента Александра Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очень сложно предсказать, как будет развиваться политическая ситуация в Белоруссии в ближайшие годы, как долго сможет Лукашенко объединять элиту вокруг себя, как повлияют на его положение пандемия и санкции. Даже если предположить, что внутри истеблишмента найдется преемник, сменщик Лукашенко, никто не знает, в какую сторону он посмотрит. Это вовсе не обязательно будет Москва», – считает издание.

«Укрепление союза с пусть небогатым, но спокойным государством с нормально функционирующей экономикой и рациональным лидером можно было бы считать стратегически грамотным шагом. Но Белоруссия сегодня – проблемное государство и проблемная экономика. Санкции бьют по Белоруссии сильнее, чем по России, и новые пакеты принимаются регулярно. Москва продолжает атавистичную цивилизационную практику реинтеграции, собирания земель, но платит за это слишком большую репутационную – и экономическую – цену», – считает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Белоруссии подписал декрет об утверждении 28 союзных программ по интеграции с Россией.