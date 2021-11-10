Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.11.2021 11:38
(Мск),

Москва,

Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

«НГ»: Москва платит слишком высокую цену за интеграцию с Белоруссией

Углубление интеграции между Россией и Белоруссией необязательно будет выгодно Москве. Об этом, передает корреспондент...

Углубление интеграции между Россией и Белоруссией необязательно будет выгодно Москве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», в целом поддерживающая белорусских майданщиков, добивающихся свержения президента Александра Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очень сложно предсказать, как будет развиваться политическая ситуация в Белоруссии в ближайшие годы, как долго сможет Лукашенко объединять элиту вокруг себя, как повлияют на его положение пандемия и санкции. Даже если предположить, что внутри истеблишмента найдется преемник, сменщик Лукашенко, никто не знает, в какую сторону он посмотрит. Это вовсе не обязательно будет Москва», – считает издание.

«Укрепление союза с пусть небогатым, но спокойным государством с нормально функционирующей экономикой и рациональным лидером можно было бы считать стратегически грамотным шагом. Но Белоруссия сегодня – проблемное государство и проблемная экономика. Санкции бьют по Белоруссии сильнее, чем по России, и новые пакеты принимаются регулярно. Москва продолжает атавистичную цивилизационную практику реинтеграции, собирания земель, но платит за это слишком большую репутационную – и экономическую – цену», – считает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Белоруссии подписал декрет об утверждении 28 союзных программ по интеграции с Россией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть