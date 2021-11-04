Лукашенко подписал интеграционные программы назло российским телеграм-каналам
Президент Белоруссии Александр подписал сегодня декрет об утверждении 28 союзных программ по интеграции с Россией.
Это произошло в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в онлайн-формате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Текст с декретом, под которым уже стояла подпись Путина, заранее направили в Минск.
«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы: подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом: подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», – подстраховался Лукашенко.
декрет без подписи Лукашенко
После этого он подписал декрет.
«Трехлетняя наша работа сложилась, и мы ее формализовали, как и обещали, на Высшем государственном совете», – подытожил Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко с 2019 года отказывался подписывать интеграционные документы. За это время их число уменьшилось на два. Были исключены документы, касающиеся политической интеграции двух стран.
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