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04.11.2021 19:30 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Лукашенко подписал интеграционные программы назло российским телеграм-каналам

Президент Белоруссии Александр подписал сегодня декрет об утверждении 28 союзных программ по интеграции с...

Президент Белоруссии Александр подписал сегодня декрет об утверждении 28 союзных программ по интеграции с Россией.

Это произошло в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в онлайн-формате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Текст с декретом, под которым уже стояла подпись Путина, заранее направили в Минск.

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные телеграм-каналы: подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы сегодня отвечаем на этот вопрос всем Высшим госсоветом: подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», – подстраховался Лукашенко.

декрет без подписи Лукашенко

После этого он подписал декрет.

«Трехлетняя наша работа сложилась, и мы ее формализовали, как и обещали, на Высшем государственном совете», – подытожил Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко с 2019 года отказывался подписывать интеграционные документы. За это время их число уменьшилось на два. Были исключены документы, касающиеся политической интеграции двух стран.

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