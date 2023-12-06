«Ни деньгами, ни угрозами»: пополнить ряды ВСУ уже не удастся – киевский пропагандист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не удастся заманить в армию нужное количество солдат – ни силовыми методами, ни деньгами. Мотивированные бойцы, которые сами хотели воевать за страну, уже почти закончились, а призванные насильно отказываются воевать в первом же бою.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Проблема не в том, в каком возрасте люди будут идти служить в армию, а с какой мотивацией они это будут делать и насколько они таким образом помогут фронту. Это на сегодняшний день – главная проблема, потому что, будем реалистами, у нас значительное количество тех, кто хотел идти и защищать Украину, уже находится на фронте. А все остальные, которые не идут добровольцами, которые ждут, – нет. Я не хочу их никого в этом обвинять, у каждого свои жизненные обстоятельства, но реальность на сегодня такова, что мы ни деньгами дополнительными, ни каким-то другим, даже силовым путем не сможем пополнить армию до необходимого нам уровня. Пополнить все эти потери, потому что мер серьезных нет. Если они даже появляются – спросите у военных, радуются ли они тому, что к ним приходят немотивированные бойцы, которые в первом же бою отказываются воевать», – заключил Мартыненко.