Вашингтон больше не считает Украину прибыльным делом – львовский русофоб

Киевское руководство бездарно спалило миллиарды долларов западной помощи, ничего при этом не достигнув.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Сейчас все СМИ, в том числе «The Washington Post» пишут, что Бахмут был огромной стратегической ошибкой. Потому что вопреки всем рекомендациям не зацикливаться на этом городе, сейчас имеем ситуацию, что город потерян, было сожжено множество боеприпасов и сорвано контрнаступление.

И сейчас пишут, что есть сомнения касательно возможности Украины дальше отвоёвывать территории, возможности дальше продвигаться по фронту. Потому что в результате этого года отвоёвано 0,1% захваченных территорий. Это при огромном количестве человеческих жертв и спаленных миллиардах долларов западной помощи», – сказал Дроздов.