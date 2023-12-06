Вашингтон больше не считает Украину прибыльным делом – львовский русофоб

Вадим Москаленко.  
06.12.2023 17:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Киевское руководство бездарно спалило миллиарды долларов западной помощи, ничего при этом не достигнув.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство бездарно спалило миллиарды долларов западной помощи, ничего при этом не достигнув. Об...

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«Сейчас все СМИ, в том числе «The Washington Post» пишут, что Бахмут был огромной стратегической ошибкой. Потому что вопреки всем рекомендациям не зацикливаться на этом городе, сейчас имеем ситуацию, что город потерян, было сожжено множество боеприпасов и сорвано контрнаступление.

И сейчас пишут, что есть сомнения касательно возможности Украины дальше отвоёвывать территории, возможности дальше продвигаться по фронту. Потому что в результате этого года отвоёвано 0,1% захваченных территорий. Это при огромном количестве человеческих жертв и спаленных миллиардах долларов западной помощи», – сказал Дроздов.

Он пожаловался, что американцы больше не считают финансовые вложения в войну на Украине прибыльным делом.

«И сейчас в Америке есть вопросы и сомнения насчёт того, вкладываться ли дальше в ненадёжное дело, то есть в украинскую войну. То есть, вкладываться ли в то, что не сильно будет иметь результат, особенно учитывая остановку линии фронта за последние девять месяцев», – подытожил неонацист.

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