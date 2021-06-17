Ни Москва, ни Вашингтон не дадут Киеву переписать Минские соглашения

17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на желание Киева, ни президенту РФ Владимиру Путину, ни США не выгодно переписывать или менять формат Минских соглашений.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически, Украина ставит вопрос о ревизии Минских соглашений, исходя из того, что они не выгодны для Украины, и они были подписаны в чрезвычайных условиях под внешним давлением. Поэтому они должны быть пересмотрены. Но, согласитесь, если встать на позицию Владимира Путина, то нужно поставить вопрос – а почему я должен пересматривать Минские соглашения? Для того, чтобы сделать их более удобными для Зеленского? Естественно, что у Путина должна быть какая-то мотивация, а для того, чтобы пойти по этому пути, если он вообще захочет по нему идти, Минские соглашения нужно предать не ревизии, а уточнениям», – сказал он.

Также эксперт отметил, что, несмотря на желание Киева, США не станут одним из «гарантов» Минских соглашений или «Нормандского формата» – они и так могут влиять на процесс, не неся при этом никакой ответственности.

«Когда наши украинские коллеги говорят о подключении США, они, как мне кажется, упускают из виду то, что США не горят желанием войти в Минские соглашения. Потому что США занимают очень удобную позицию – у них есть определённые рычаги влияния на Киев, каналы коммуникации с Москвой, которые они могут использовать. Но при этом США не несут никакой ответственности за выполнение Минских соглашений», – заключил Кортунов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что если Россия добивается от Киева неукоснительного выполнения подписанных в Минске соглашений, то США лишь повторяют мантры о суверенитете Украины.