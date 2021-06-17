17.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Москве уже недостаточно пустой риторики по Украине

Новости УкраиныЕсли Россия добивается от Киева неукоснительного выполнения подписанных в Минске соглашений, то США лишь...

Если Россия добивается от Киева неукоснительного выполнения подписанных в Минске соглашений, то США лишь повторяют мантры о суверенитет Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет в «Известиях» руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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По его словам, Украина стала для России и США «камнем преткновения, который уже много лет не получается сдвинуть с мертвой точки».

«Москва с удивительным терпением и последовательностью добивается выполнения официальным Киевом одобренных Советом безопасности ООН Минских соглашений, в то время как Вашингтон лишь повторяет порядком поднадоевшие мантры о суверенитете и территориальной целостности Украины», – напоминает эксперт.

Он считает несколько обнадеживающим сигналом со стороны США отказ американского руководства положительно отвечать на настойчивые просьбы Киева о скорейшем присоединении к НАТО.

«Однако в долгосрочной перспективе Москва, памятуя о предыдущем негативном опыте, может удовлетвориться лишь юридически обязывающими международными соглашениями, но никак не пустой риторикой», – резюмирует Ведрусов..


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