«Ни намерения, ни желания»: Псаки сообщила неприятную для Киева новость о Байдене

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Новости Украины

Президент США Джо Байден не имеет ни намерений, ни интереса отправлять войска на Украину.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Псаки напомнила, что Минобороны США подготовило 8,5 тысяч военных, которые смогут отправиться в Европу по линии Сил быстрого реагирования НАТО, но пока решения об этом не принято.

«Мы работаем через НАТО, чтобы усилить поддержку в странах нашего восточного фланга. Именно для этого существует НАТО, и мы привержены святости этого альянса. Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания посылать войска в Украину. НАТО – это форум для поддержки наших партнеров и стран на восточном фланге, и именно на этом было сосредоточено внимание», – заявила Псаки.