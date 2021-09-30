«Ни слова о том, кто убивал и кого убивали» – правозащитник не одобрил лицемерный памятник сербским жертвам Сараево

30.09.2021 19:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Комитета по защите прав сербов в Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ Джордже Раданович раскритиковал новый проект мэра Сараево Беньямины Карич по мемориалу на месте массовых расправ над мирными сербами – карьере Казани на горе Требевич под Сараево.

По словам Радановича, установка памятника, на котором не указано, что в этом месте мирные сербы были убиты бошнякскими боевиками, оскорбительна для сербского народа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект Карич не предусматривает наличие религиозного символа, креста, на этом памятнике, хотя жертвами являются сербы православной веры.

«Рядом с именами убитых должно быть написано, что они сербы, а также должно быть написано, кто убил этих людей, потому что они не сами прыгали в карьер Казани и резали себе горло, – сказал председатель Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ. – Не отображено в проекте, что действительно важно, и тот факт, что преступление против сербов было совершено членами 10-й горной бригады так называемой Армии БиГ под командованием печально известного Мушана «Цацо» Топаловича. Это было преступление« боснийского государства» против сербского народа в Сараево, то есть, людей, которые в силу обстоятельств случайно остались в городе, контролируемом так называемой армией БиГ».

Правозащитник считает, что мэр Беньямина Карич, позиционирующая себя как «представитель так называемых других» (будучи из смешанной семьи, она не считает себя ни бошнячкой, ни сербкой, ни хорваткой), очевидно, хочет отметить убитых в Казани как этих самых «других».

«По ее предложению на памятнике не будет написано ничего, кроме имен и фамилий, не будет указано, сербы это, итальянцы, черногорцы или какая-то другая нация, которая существует или не существует, а что касается того, что можно написать, что эскимосы тоже были убиты, ей все равно», – заключает Раданович.

Что характерно, ранее Беньмина Карич отказалась убрать из центра Сараево таблицы с упоминанием «сербских преступников». Речь тогда шла о табличке на фасаде сараевской Ратуши, которая безапелляционно гласит:

«В ночь с 25 на 26 августа 1992 года сербские преступники подожгли в этом месте Национальную и университетскую библиотеку Боснии и Герцеговины. Более 2 миллионов книг, журналов и документы. Не забывай, помни и не допусти».

А также табличке на улице Ферхадия в центральном районе Стари Град, которая сообщает:

«27 мая 1992 года на этом месте сербские преступники убили 26 жителей Сараево».

При этом сараевская библиотека загорелась вследствие интенсивных боев за город, а взрыв в очереди за хлебом на Ферхадии многие эксперты склонны считать провокацией верхушки сараевских исламистов, пытавшихся таким образом склонить на свою сторону симпатии мирового сообщества.

Бывший рок-музыкант, а впоследствии криминальный авторитет Мушан «Цацо» Топалович наряду с другими представителями организованной преступности боснийской столицы стал одним из первых командиров паравоенных формирований бошнякских сепаратистов и исламистов.

Мушан “Цацо” Топалович (крайний справа)

Он участвовал в формировании подразделений «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов». Впоследствии подчиненные ему бандиты были сформированы в 10-ю горную бригаду так называемой Армии БиГ, которая контролировала часть города.

Подчиненные Топаловича устроили настоящий террор: похищали и пытали состоятельных людей ради выкупа, молодежь – для набора в вооруженные силы сепаратистов, «отжимали» пустующие дома и квартиры, насиловали девушек, занимались контрабандой и поборами, похищали иностранных журналистов и даже угоняли бронетранспортеры миротворцев ООН.

Но основной мишенью вооруженных бандитов стали сербы и прочие небошнякские жители Сараево. Над своими жертвами боевики «Цацо» расправлялись в карьере Казани в 1,5 километрах от Сараево, людей избивали, а после перерезали горло или отрезали головы, после чего тела сбрасывали в карьер, присыпая известью. Известно, что одну из своих жертв боевики сожгли живьем.

В конечном итоге банда Топаловича стала неудобной и для руководства Сараево, которое решило ее зачистить. Многие очевидцы впоследствии говорили, что ее лидер был ликвидирован тогдашним президентом БиГ Алией Изетбеговичем, поскольку слишком много знал о преступлениях бошнякского режима и грозился обнародовать многие неудобные факты.

В ходе операции против них «Цацо» и его сподручные убили девять полицейских и взяли в заложники восемь гражданских жителей Сараево, с которыми впоследствии расправились. Сам главарь был убит при попытке к бегству.

Впоследствии, в 1996 году его тело было торжественно перезахоронено на военном кладбище, телевидение вело трансляцию похорон, в последний путь бандита провожали 12 тысяч человек, что вызвало возмущение у многих боевиков Армии БиГ, поскольку ни сам Топалович, ни его бандиты после городских боев в Сараево весной 1992 года никогда не принимали участие в сражениях на фронтах боснийской войны. Многие подельники Цацо были осуждены боснийским «правосудием».

«Я перерезал ей горло. Потом я взял свой нож – он был длиной 40 сантиметров ,и отрезал ей голову, отделив ее от тела. Я столкнул ее тело в карьер, а голову оставил на земле. После этого я побежал к окопу. Мои руки и одежда были в крови. Я умылся, поэтому не видел убийства двух других людей. Когда я вернулся в штаб бригады, мне сказали, что Цацо доволен моей работой», – давал показания на суде один из боевиков 11 горной бригады, Эсад Тучакович, расправившийся в карьере Казани над украинской четой Лавровых – Василием и Анной, и получивший за свои преступления всего шесть лет тюрьмы.

Карьер Казани

В ходе эксгумации из карьера Казани были извлечены тела 29 человек, после чего власти Сараево запретили проведение дальнейших работ. Однако по мнению экспертов на совести Топаловича жизни порядка четырех сотен человек.