В боснийской столице отказались менять оскорбляющие сербов таблички

15.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Недавно вступившая в должность мэра Сараево Беньямина Карич отказалась удовлетворить требование градоначальника сербского Восточного Сараево Любиши Чосича.

Мэр оставленного за сербами удаленного пригорода попросил убрать из центра города таблицы с упоминанием «сербских преступников».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Чосич потребовал заменить таблички на столичной Ратуше и на улице Ферхадия (при Югославии носившей сербское название Васе Мискина), где упоминаются «сербские преступники».

В частности, табличка на фасаде сараевской Ратуши безапелляционно гласит: «В ночь с 25 на 26 августа 1992 года сербские преступники подожгли в этом месте Национальную и университетскую библиотеку Боснии и Герцеговины. Более 2 миллионов книг, журналов и документы. Не забывай, помни и не допусти».

В свою очередь, надпись на улице Ферхадия в центральном районе Стари Град сообщает: «27 мая 1992 года на этом месте сербские преступники убили 26 жителей Сараево».

При этом сараевская библиотека загорелась вследствие интенсивных боев за город, а взрыв в очереди за хлебом на Ферхадии многие склонны считать провокацией верхушки сараевских исламистов, пытавшихся таким образом склонить на свою сторону симпатии мирового сообщества.

В частности, командующий миротворческими силами ООН в Сараево генерал Луис Маккензи писал, что по поступившей к нему информации, незадолго до взрыва на тот момент еще улица Васе Мискина была закрыта для движения, а после появления очереди перед пекарней возле нее сразу же появились представители СМИ, которые начали съёмку сразу же после взрыва, при этом большинство убитых были сараевскими сербами.

Чосич также потребовал от нового мэра вернуть прежние названия 125 улицам, которые до войны 90-х носили имена известных сербов, среди которых были и те, что освободили Сараево от усташей и немецких нацистов 6 апреля 1945 года.

Что характерно, в своем первом публичном выступлении новоизбранный мэр Сараево Беньямина Карич заявила, что она «не признает и не поддерживает разделения» и что ее миссия будет «объединять и создавать новые ценности», а ее команда работает над восстановлением «золотого века Сараево», которое является «мультикультурным городом».

Всего через день после этого, как она официально приняла новую должность, Карич ответила Чосичу:

«Пока я руковожу городской администрацией, смены табличек не будет. Сербский народ в БиГ – это составной народ, но оспаривание исторических и установленных судом фактов недопустимо».

Карич и Чосич.

Многие жители Сараево, среди которых практически не осталось сербов, отправили Чосичу электронные сообщения критического содержания и открытые угрозы. Член Сараевского городского совета района Стари Град, где расположена улица Фархадия, Анис Кривич заявил, что серб может потребовать удаления табличек только после «уборки своего двора» и «демонтажа памятника, установленного в Восточном Сараево покойному российскому послу в ООН Виталию Чуркину», который «помешал ООН принять резолюцию о геноциде в Сребренице».

Чосич в ответ заявил, что не боится угроз, и тех, кто ему угрожает, он пообещал приехать в центр Сараево и публично высказать им все, что он думает об оскорбительных надписях на досках и смене имен у 125 улиц.

«Истерия и риторика, исходящие из Сараево беспокоят меня меньше всего. К сожалению, такая реакция общественности Сараево и неуместные сообщения некоторых официальных лиц только подтверждают, что БиГ не является состоявшимся государством даже спустя 26 лет после окончания войны, и что любое мнение, которое не соответствует картине мира бошняков, те готовы встречать с ножом в руках», – добавил Чосич.