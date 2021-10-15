Ни войны, ни мира: Донбассу вновь могут предложить лишь «заморозку»

15.10.2021 14:22 (Мск), Москва, Максим Карпенко

России под силу решить конфликт вокруг Донбасса военным путем. Однако Кремль уклоняется от ответа на провокации Киева и, похоже, делает ставку на «заморозку».

Об этом говорили участники ток-шоу «Большая игра» на Первом канале российского ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американский политолог Дмитрий Саймс заметил, что президент Владимир Путин уклоняется от военных действий.

«Если бы Россия решила всерьез воевать с Украиной, то, несмотря на однозначное укрепление украинской армии, несмотря на всех украинских союзников, кому принадлежала бы победа? Совершенно очевидно. Такая война явно была бы России по силам. Если при всем этом Россия, невзирая на многочисленные недружественные акты со стороны Киева, на эту войну не идет и не пользуется многочисленными предлогами, которые Украина представляет России для начала военных действий, то невольно приходишь к заключению, что Россия и лично президент Путин такой войны не хотят.

И тогда возникает вопрос – если Россия не стремится к военному решению конфликта с Украиной, по крайней мере, в обозримом будущем, и если Соединенные Штаты никак не возражают против жесткости Киева против Москвы, но не хотели бы тоже доводить дело до конфликта, считаете ли вы, что лучше заморозить ситуацию и надеяться, что все проявят здравый смысл и не перейдут какую-то взаимную «красную черту».

Или, будучи скептичным в отношении возможности договоренностей (а я очень скептичен на данном этапе), то, тем не менее, правильно продолжать диалог, чтобы лучше понимать позиции друг друга и лучше контролировать возможные эскалации?» – отметил Саймс.

С ним согласился российский сенатор Алексей Пушков, по мнению которого помощник госсекретаря США Виктория Нуланд приезжала в Москву именно с целью разведать ситуацию:

«Дипломат бы, конечно, сказал, что диалог для того, чтобы найти решение. Но я не вижу возможности нахождения решения при нынешней политике США. Я согласен с Михаилом Погребинским, который сказал, что задачей Виктории Нуланд и не стояла в том, чтобы договариваться, а в том, чтобы несколько прозондировать почву».