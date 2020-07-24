«Ничего хорошего из этого не выйдет» – генерал ВСУ о перемирии

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за достигнутых в Минске договорённостей по перемирию, в частности запрета на использование беспилотников, ВСУ останутся без аэроразведки, что не сулит для украинской стороны ничего хорошего.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия без беспилотников и аэроразведки – что это будет?» – спросил радиоведущий.

«Ничего хорошего из этого не выйдет – это точно, потому что мы знаем, что обзорная воздушная разведка, в частности, с использованием БПЛА в XXI веке является самым действенным средством разведки и позволяет в реальном времени своевременно доставлять соответствующие данные для командования для принятия соответственных решений», – пожаловался экс-командующий.

«Трудно сказать, как именно будут использоваться БПЛА миссии ОБСЕ, потому что с одной стороны обоим сторонам [конфликта] запрещается, с другой стороны беспилотники ОБСЕ там вообще не упоминаются. Возможно, как механизм контроля они и будут применяться, но опять-таки предусмотреть тяжело. Есть, к сожалению, много примеров когда аппараты ОБСЕ обстреливались и до запрета, и соответствующие средства противодействия, в частности, радиоэлектронной борьбы применялись до того запрета.

Таким образом, применение беспилотников ОБСЕ тоже будет затруднено и очень сильно, не говоря уже о том, что это остаётся единственным оперативным средством эффективного контроля», – добавил Забродский.