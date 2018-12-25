Ничего не напоминает? В Минске готовы «сразу послать» в ответ на предложение Крымского сценария

25.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Попытки поднимать вопрос о повторении «Крымского сценария» для Белоруссии, в том числе, в ходе намеченных на сегодня переговоров руководства двух стран, – «сразу вызывает желание послать на три буквы».

Об этом на Facebook пишет минский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прогнозирует, что в ходе сегодняшних переговоров Александр Лукашенко вряд ли добьется т.н. «компенсации» за прекращение поставок российской нефти по льготной цене, что ранее позволяло Минску ее перерабатывать и продавать топливо Украине, в том числе, для нужд ВСУ, ведущей карательную операцию в Донбассе.

«Беларусь не получит значительных скидок на газ и компенсации налогового маневра от РФ. Т.н. «компромиссом», вероятно, будет решение о выделении Минску российского кредита на 2,5-3 млрд$, либо отсрочка платежей по существующим долговым обязательствам, что поможет относительно спокойно закрыть острые социально – экономические вопросы в фокусе президентских и парламентских выборов 2020 года», – прогнозирует белорусский эксперт.

Шпаковский также отмечает возможность того, что часть элиты в Москве может склоняться к идее поддержки ослабления власти Лукашенко в Белоруссии путем создания пророссийской оппозиции.

«В случае возникновения подобных прецедентов белорусское государство просто размажет такого рода «оппозиционера», как и представителей прозападного лагеря. В теории, для удачного позиционирования Лукашенко («За сильную и суверенную Беларусь») какой-нибудь клинический идиот, требующий создания «белорусского федерального округа», немедленного «объединения», прекращения преподавания белорусского языка в школах и пр., будет очень полезен», – предостерегает автор.

На вопрос, почему в Белоруссии вопрос повторения «Крымского сценария» заранее приравнивается к уголовному преступлению, Шпаковский приводит такие доводы:

«Республика Беларусь – суверенное государство. Так сложилось после распада СССР, против чего наш народ голосовал на референдуме. Однако, отправившись в свободное плавание, белорусы создали свою собственную независимую страну и по поводу ее дальнейшего суверенного развития в нашем обществе существует консенсус. О каком «воссоединении» может идти речь, если Беларусь никогда не была в составе Российской Федерации? В таком случае это не «воссоединение», а предложение аншлюса», – утверждает он.

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«У белорусов есть свое государство. Это моя Родина – Республика Беларусь, суверенная держава белорусского народа. Что здесь непонятного? У нас союзные отношения с Россией и лучший способ их испортить это продолжать предлагать «крымский сценарий», «войти в состав России шестью областями» и пр. Здесь это не воспринимается, сразу вызывает желание послать на три буквы. Поэтому, я надеюсь, что в Москве у людей, принимающих решения, хватит ума понять разницу между союзными отношениями и аншлюсом. Иначе все можно довести до окончательного разрушения и войны», – добавил Шпаковский.

«Крым был инородным телом в составе Украины, чувствовал себя там некомфортно и желал воссоединения с Россией. Вместе с тем белорусы себя вполне привычно и комфортно чувствуют в своем собственном государстве, и никаких причин отказываться от независимости у нашего народа в принципе нет. Даже разговоры такого рода с точки зрения человека, живущего в Минске, выглядят мягко говоря странно. Вы ведь не предлагаете «воссоединиться» Финляндии, например», – продолжил автор.

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«Вы так и не поняли. У нас есть собственная страна. Как у немцев, чехов, австрийцев, словаков и пр. Почему у Германии не возникает идей обвинить в «самостийности» Люксембург, и союзные отношения получаются?» – обратился Шпаковский к сторонникам «Крымского сценария».

Напомним, что «союзная» Белоруссия до сих пор официально не признала российский статус Крыма, продолжает проводить «интеграционные форумы» и принимать у себя правящую украинскую верхушку.