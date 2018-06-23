23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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«Ничего не возьму от Собянина!» – обманутые дольщики остались без помощи властей Москвы

Дольщики обанкротившегося недостроенного жилого комплекса «Царицыно» в Москве остались без обещанных квартир, получив лишь минимальные компенсации и формальные отписки от городских властей.

Об этом представительница дольщиков Елена Красулина заявила в ходе конференции в Москве, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЖК «Царицыно» есть 35-й корпус и юридическое обоснование нежилых помещений в нём – «апартаменты». Сейчас мы столкнулись с тем, что не можем получить свои апартаменты, потому что наш застройщик объявлен банкротом, и процедура банкротства начата. Соответственно, мы можем потерять свои апартаменты, ставая в какую-то далёкую четвёртую или десятую очередь.

В денежном эквиваленте можем получить эти деньги – всего лишь 10-20% от того, что мы заплатили. Мы боролись и боремся, всегда рассказываем о своей проблеме.

Нам всегда говорили – «Всё хорошо, не переживайте, мы вас не забудем, вы социально незащищённые семьи». Потому что приобретатели – 200 семей, которые взяли ипотеки.

Наша проблема в том, что нам обещали решить наш вопрос, перед самым банкротством было всё хорошо, было постановление президента от 17 декабря 2017 года, где Путин конкретно дал постановление о том, чтобы разобрались со всеми дольщиками России.

В конце получается, что на стол высшего руководства подаются документы, где говорят, что всё хорошо, дом будет переведен, все вопросы решаемые, и даже есть цитаты чиновников, которые сказали, что проблем вообще больше нет.

Но, на самом деле, нас кормят обещаниями, и перед самым решающим моментом – банкротством и решением дела, нам говорят, что у вас будут денежные требования, где вы получите совершенные крохи, и мы не обязаны о вас заботиться, потому что всё по закону.

Подумайте, наши законы несовершенны, и при исполнении получается иначе, чем на бумаге. И когда мы просим поступить, как сказал Путин, не формально, а по-человечески, мы всё же встречаемся с формальностью, что нас по закону банкротят и оставляют вместе с деньгами и своей проблемой», – сказала она.

«Лично я не возьму ничего от Собянина», – резюмировала дольщица.

Напомним, строительство ЖК «Царицыно» было начато ещё в 2006 году, а сдать его должны были в 2012 году. За время стройки застройщик заключил 4017 договоров долевого участия, однако по 3265 из них обязательства так и не были исполнены.

Компания была признана банкротом, а обязательства по достраиванию проблемного жилого комплекса и выплате компенсаций взяли на себя московские городские власти во главе с Сергеем Собяниным.