«Ничего я вам больше не скажу» – Зеленский боится лично анонсировать очередные похороны нового «контрнаступа»

Вадим Москаленко.  
19.12.2023 22:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский пообещал больше никогда и никому ничего не говорить публично относительно военных перспектив страны.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал больше никогда и никому ничего не говорить публично относительно...

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Французская журналистка напомнила, что год назад представителям СМИ рассказывали о планах «контрнаступа» 2023 года, который провалился, и попросила Зеленского поделиться повесткой на следующий год,

«У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели. Говоря откровенно, все месяцы все говорили, куда мы идём, все рассматривали в деталях, как мы туда дойдём,  как не дойдём, как лучше это выйдет, этого хватит, а этого не хватит, ничего страшного, лучше идти на юг – там тепло, можно и позже, потому что там зима – ничего страшного, давайте дождёмся какой-то амуниции, там зима позже приходит.

Ну, извините, оно так не взлетает совсем. С РФ, у которой оружия больше!», – впал в истерику украинский президент.

«Поэтому прошу прощения перед вами, Франция, за то, что не могу вам сказать никакой детали из наших контрнаступательных и оборонных действий в следующем году», – добавил, успокоившись, Зеленский.

Отметим, ранее один из представителей ВСУ также заявил,  что именно гласность похоронила «контрнаступ».

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