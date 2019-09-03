Ничтожные Зе-кнопкодавы проголосуют за любые нарушения закона – киевский эксперт

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый украинский парламент, в нарушение закона, со скоростью света принимает важные для Украины решения, которые, по сути, не рассматриваются должным образом, а механически принимаются большинством.

Такое мнение в эфире «4 канала» высказал украинский правозащитник Владимир Черемис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Любые нарушения закона есть, без сомнения, негативными. То, как вчера наголосовали только в первом чтении за изменение Конституции и другое.

Что касается неприкосновенности, что касается иных законопроектов, то голосовали за все по сокращенной процедуре. В любом случае, это необходимо обсуждать. Каждый депутат и каждая фракция имеет право это делать.

Наголосовали там, конечно, очень много таких вещей, которые например, ограничивают законодательную инициативу депутатов, законопроект о сокращении депутатов до трехсот, что увеличит количество избирателей на одного депутата. Это уменьшит, без сомнения, продуктивность работы депутата и увеличит цену кресла», – высказался правозащитник.

Также эксперт отметил, что парламент станет полностью управляемым и будет голосовать за то, что угодно президенту и его окружению.

«Очень много говорить, что является самым главным. Все эти законы, которые, предлагает новая власть, то они даже не были опубликованы для общественности, чтобы с ними ознакомиться. К чему пытаются окончательно нас подвести, к тому, что все-таки, парламент превратится в общее кнопкодавство. Будут голосовать за все, что предложит президент и представители новой власти. Я думаю, что это негативный момент», – резюмировал Чемерис.

Напомним, сегодня Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины, тем самым отменив депутатскую неприкосновенность, что позволит теперь президенту Владимиру Зеленскому держать в «ежовых рукавицах» весь украинский парламент.