Ницой на канале Мураева- о массовом подкупе со стороны Порошенко

26.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко собирается обеспечить себе прохождение во второй тур на предстоящих выборов путем массового подкупа избирателей.

Об этом в эфире принадлежащего нардепу Евгению Мураеву телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Андрей Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Ключом интриги будет, попадет ли во второй тур действующий президент Петр Порошенко, поскольку мы знаем, что его предшественник Янукович не добыл свой срок, а Ющенко, в команде которого работал Порошенко, получил 5%. То есть у его предшественников были неудачные результаты, а значит у действующего президента, без сомнений, есть проблемы.

Эти проблемы компенсируют тотальная пропаганда и сетевой подкуп избирателей, который уже готовится по всей Украине – от 500 до 1 тысячи гривен на каждого избирателя на банковскую карточку. Думаю, что 1 тысяча гривен за попадание во второй тур – это еще не потолок, потому что 3 тысячи агитаторов за округ от штаба «Блока Петра Порошенко» – это норматив, который должен обеспечить выполнение задания на вхождение Порошенко во второй тур», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Порошенко надеется обвалить явку на предстоящих президентских выборах и при помощи админресурса и фальсификаций обеспечить переизбрание на второй президентский срок.