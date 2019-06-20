Нидерланды нарочно скрыли украинскую вину в катастрофе MH17

20.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Следственная группа в Нидерландах по делу MH17 нарочно скрыла факты, свидетельствующие о причастности Украины к катастрофе в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот это заявление, что «мы не можем получить доступ на ту сторону». Извините, откуда вы собрали все эти вещдоки? Вы собрали макет этого самолёта откуда? Я хочу напомнить вам, что когда приехали следователи голландские собирать эти обломки и собирать тела, то они не могли попасть на это поле, где лежали эти обломки, из-за украинских обстрелов.

Год назад, вспомните, май прошлого года, последняя презентация этой самой следственной группы. Оказывается, вы помните, всему миру предоставили невесть откуда взявшийся корпус ракеты «Бук», все газеты мира на следующий день вышли с первыми страницами: «Вот она, та самая ракета, которая сбила самолёт». И нам тогда предоставили эти серийные номера. На весь мир: «Все, кто знает что-нибудь об этих серийных номерах, это очень важно для следствия, обязательно сообщите».

В сентябре проводится пресс-конференция Минобороны России, предъявляются оригиналы журналов, откуда, куда, сообщают, что в конце 80-х годов эта ракета попала в Западную Украину и с отделением Украины осталась в Вооружённых силах Украины. И вроде как год прошёл, я так понимаю, они даже не приехали в Долгопрудное знакомиться с этими доказательствами эти следователи, хотя заявили: «Да, мы изучим». А сегодня даже ни один журналист тамошний не спросил: «А что же с той ракетой, с этим корпусом?». Оказывается, это уже не важно.

Как только выяснилось, что она украинская, оказывается, потеряли всякий интерес к этой ракете, оказывается это совершенно даже не важно. И при этом вот этот следователь голландский, представитель этой группы заявляет сегодня же: «17 июля 2014 года Россия не предоставила ни единого нам документа, несмотря на все наши запросы». Ну, нормальный цинизм вообще?», – отметил политолог.

Напомним, ранее глава центрального департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен в ходе пресс-конференции заявил о том, что не может озвучить имена и квалификацию своих экспертов, отвергнувших в ходе расследования данные Минобороны РФ, подтверждающие украинскую принадлежность ракеты, сбившей Боинг МН 17 в 2014 году.