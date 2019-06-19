Голландский прокурор завилял, услышав вопрос о причастности Украины к сбитому «Боингу»

19.06.2019, Утрехт, Владимир Гладков

Голландские правоохранители не могут озвучить имена и квалификацию своих экспертов, отвергнувших в ходе расследования данные Минобороны РФ, подтверждающие украинскую принадлежность ракеты, сбившей Боинг МН 17 в 2014 году.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава центрального департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы собираетесь опровергнуть информацию, что эта установка принадлежит украинской армии с 1986 года? Вы получили радарные данные от Российской Федерации, которые анализировались двумя экспертами. Они сказали, что не нашли никакой практический пользы от этих данных. Не могли бы вы сказать, что это были за эксперты, какую организацию они представляют, опыт, квалификацию, которую они имеют, дать конкретную информацию на эту тему», – обратилась к Паулиссену присутствовавшая в зале российский корреспондент.

Однако конкретного ответа представители Национальной полиции так и не дал, отделавшись от вопроса общими фразами.

«Мы видели информацию от Российской Федерации о ракете, документацию на нее, мы видели радарные данные, мы изучили их, мы делали это в рамках нашего голландского расследования. Эта информация была недостаточно четкой, чтобы можно было делать выводы о том, откуда пусковая установка, что за установка, и так далее. Мы имеем информацию о том, что произошел пуск, о результатах пуска, и наши эксперты с этим работают. Мы абсолютно полагаемся на отчет наших экспертов», – сказал Уилберт Паулиссен.

При этом даже после уточняющего вопроса он отказался назвать имена экспертов, которые якобы рассмотрели озвученные ранее в Минобороны РФ доказательства принадлежности сбившей «Боинг» ракеты к украинской армии.

«Я думаю, это на данный момент слишком конкретный вопрос. Я бы не стал говорить. По нашей системе, те эксперты, которые дают свою информацию и выводы, они будут озвучены в отчете, который увидит судья во время суда», – заявил он.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что анализ остатков ракеты «Бук», которой был сбит малазийский «Боинг» в небе над Донбассом в 2014 году, указывает на то, что боеприпас еще с советских времен был приписан к воинской части, дислоцированной во Львовской области на Западе Украины, военнослужащие этой части впоследствии участвовали в конфликте в Донбассе.

При этом в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции по промежуточным итогам расследования авиакатастрофы, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек объявил виновными нескольких лидеров ополчения Донбасса, которые будут поданы в международный розыск и станут фигурантами судебного процесса в 2020 году.