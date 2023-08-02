Нигер под российском флагом ставит на растяжку Европу

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Решение Нигера, где свергли прозападного президента, приостановить поставки урана во Францию грозит европейскому союзу тяжелыми последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Франции Терри Мариани.

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«Для Франции это не станет большой проблемой. Конечно, Нигер — традиционный производитель урана для Парижа, но не только он — например, поставки ведутся из Казахстана, Австралии и других стран. Когда ситуация в Африке начала становиться все более хрупкой, [европейские] правительства решили диверсифицировать [источники поставок урана]. Кроме того, международные энергетические компании имеют запас урана для АЭС.

С моей точки зрения, это проблема не столько для Франции, сколько для других стран, поскольку уран — достаточно чувствительный товар, — сказал Мариани «Известиям».

В свою очередь эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что уран в Казахстане в значительной степени добывают структуры, «Росатома», а потому европейским странам придется контактировать с Москвой, если они хотят продолжить импорт топлива для АЭС из этой страны.

«Тут скорее вопрос экономический: если Нигер вообще перестанет экспортировать уран, настанет дефицит на рынке ядерного топлива, и тогда оно просто подорожает. Похожая ситуация была в прошлом году с газом. Тогда европейцы также испытывали дефицит, но что в итоге произошло — они не остались без газа, а просто стали скупать весь газ, который был на рынке, зачастую в ущерб другим потребителям. Например, они скупали СПГ, который по долгосрочному контракту должен был поставляться Пакистану. А Пакистан просто остался без газа, потому что трейдеру было выгоднее продать его по ценам спотового рынка в Европу. И даже с учетом, что он выплатил Пакистану неустойку, всё равно заработал больше. То же самое они будут делать на рынке ядерного топлива, урана», – полагает эксперт.

При этом ударом по экономике Франции он называет тот факт, что Нигер поставляет уран на предприятия, которые из него делают непосредственно ядерное топливо.

«Теперь может встать вопрос, что готовое ядерное топливо придется покупать у кого-то еще, будет недозагрузка французских предприятий, которым придется терпеть убытки. И все это приводит к тому, что себестоимость электроэнергии от атомных станций возрастает, а это вносит свой вклад в повышение тарифов на электроэнергию в Европе в целом», – добавил Юшков.

По его словам, косвенно это может ударить по Германии, которая в 2022–2023 годах стала импортировать электроэнергию из Франции. Причин этому несколько: во-первых, Берлин закрыл свои АЭС, во-вторых, борется с угольной генерацией, а в-третьих, сократил закупки газа у России.

Таким образом ситуация в Нигере ставит под вопрос возможное введение санкций против российского атомного сектора, против чего возражает несколько европейских стран, в частности Венгрия.

«Уран — чувствительная тема для многих стран в Европе, поэтому он до сих пор не вошел в санкционные списки и, с моей точки зрения, не будет включен в них в ближайшем будущем», – считает Мариани.

Впрочем, он оговаривается, что «никогда нельзя быть уверенным, чего ждать от Европейского союза».

«Потому что, к примеру, ситуация в Германии серьезно осложнилась из-за роста стоимости электроэнергии, но Европа порой способна принимать решения, противоречащие ее собственным интересам. Если ЕС не хочет совершить самоубийство, конечно, он не станет принимать такие санкции. Мы еще не заплатили свою цену за отказ от российского газа», – подчеркнул евродепутат.

Примечательно, что в Нигере, как сообщал «ПолитНавигатор», после свержения действующей власти проходят митинге, в ходе которых люди выходят с российскими флагами и антифранцузскими лозунгами.