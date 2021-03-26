Никакие митинги не развалят Россию – Кушанашвили

26.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Российские митинги – это не государственные перевороты на Украине и в Грузии, поэтому сменить строй не способны, будет, как в Хабаровске –помитинговали и разошлись.

Об этом в эфире интернет-канала «Ходят слухи» заявил московский телеведущий Отар Кушанашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Митинги в России не сменят власть – это не майдан, не «оранжевая революция» или «революция роз». А если вы спрашиваете про моё человеческие отношение, молодых людей бить дубинками нельзя – это мое человеческое убеждение.

Могут ли митинги послужить катализатором изменения участи России? Нет. Это очень устраивает Владимира Соловьева, но очень не устраивает Алексея Навального.

Но как показывает опыт Хабаровска: они бились, бились, бились. Прислали ЛДПРовца Михаила Дегтярёва. Я вижу, полгода спустя совершенно спокойного Михаила Дегтярёва, над которым смеялись все жители Хабаровского края, а теперь называют его лучшим губернатором», – сказал Кушанашвили.

Напомним, ранее украинский нацист заявил, что коалиция из США, Великобритании и Украины должна «развалить» Россию на 20-30 мелких государств для того, чтобы Украина победила в войне на Донбассе.