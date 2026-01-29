Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оппозиция в горсовете польского города Ополе выразила возмущение решением мэрии направить 170 тысяч злотых на закупку генераторов для западноукраинского города-побратима Ивано-Франковск.

Накануне мэр Ополе Аркадиуш Вишневский получил письмо от ивано-франковского коллеги Руслана Марцинкива (избран от запрещенной в РФ бандеровской партии «Свобода»). Тот просил закупить генераторы мощностью не менее 20 кВт.

Вишневский сумел продавить решение уже через два дня.

Это вызвало возмущение депутатов от партии «Конфедерация», которые провели пресс-конференцию возле здания горсовета. Они сослались на недопустимость трат в условиях дефицита средств в казне.

«В тот момент, когда из украинского бюджета испарилось 100 миллионов долларов, мы слышали, что Польша передаст точно такую же сумму Украине. Это, на наш взгляд, является рефинансированием коррупции», – сказал Даниэль Шкарубский.

А Кароль Туболак обратил внимание, что мэрия Ивано-Франковска героизирует террориста Бандеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идет о городе, который организует конкурсы и мероприятия, посвященные Бандере, финансирует учреждения его имени», – сказал он.

В ходе акции журналистам были продемонстрированы фотографии, доказывающие героизацию виновников Волынской резни властями Ивано-Франковска.