Никаких громких заявлений: Помпео сделает Зеленскому втык наедине

27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Анонсированный Госдепом на 30 января визит госсекретаря США Майкла Помпео на Украину едва ли будет включать в себя серьёзные переговоры с президентом Владимиром Зеленским, которого в мире уже не воспринимают как самостоятельную фигуру.

Об этом в ходе конференции заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учётом последних визитов вообще сложно ответить, что он может обсудить (с Майклом Помпео – ред.), с учётом такой команды и того, как она его вообще подготавливает. Мы видели эти довольно интересные встречи в Давосе, когда никого не было, никто не пришёл.

Скажем, Украина сегодня не есть настолько интересной, чтобы с ней что-то обсуждать, а тем более – чтобы какие-то мировые игроки считались с нашим президентом.

[То, что летит на Украину Помпео] – мы же должны понимать, приближаются выборы, сюрпризы Америке не нужны, тем более есть информация, что с 30-го на 3 февраля перенесли встречу. Потому, как говорится, летит такой человек – неизвестно, к кому и зачем он летит, и для чего идут эти разговоры», – заявил Теплюк.

«Зеленского в мире воспринимают как человека несамостоятельного, и это уже давно у всех уложилось в голове, поэтому какие-то прямые переговоры непосредственно с ним вести никто не будет.

Я думаю, там будут как-то с командой настраивать и обговаривать это всё.

Ещё раз: очень сложно с командой, которая есть, которая как-то хаотически действует, вообще анализировать их деятельность», – добавил эксперт.